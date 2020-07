Voertuig verliest motorolie over enkele honderden meters, bestuurder merkt het pas op als voertuig begint te roken Koen Baten

09 juli 2020

21u28 0 Zele Een bestuurder van een Renault Twingo verwittigde deze avond de brandweer nadat zijn wagen plots begon te roken onder de motorkap. De chauffeur kon het voertuig nog aan de kant zetten. Het voertuig begon waarschijnlijk te roken omdat alle motorolie uit zijn voertuig liep.

Het was rond 20.15 uur dat de bestuurder opmerkte dat er rook uit zijn voertuig kwam op de Lokerenbaan in Zele. Ter hoogte van de spoorweg kon hij zijn wagen aan de kant zetten. De brandweer werd direct verwittigd en kwam ter plaatse maar hoefde niet te blussen. Ze merkten wel op dat er heel wat olie op de rijbaan lag en stopte aan het rokende voertuig. “Vermoedelijk stond er een aansluiting niet goed gemonteerd waardoor de olie er uit liep. Wanneer het leeg was ontstond er rook", aldus de brandweer van Zele.

De motorolie werd onder hoge druk van de weg gespoten door de brandweer wat een tijdje in beslag nam. Een deel van de Lokerenbaan was hierdoor versperd en het verkeer moest tijdelijk rondrijden.