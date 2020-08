Vlaanderen trekt 95.000 euro subsidie uit voor Groot Zeels Taalbad: “Taalontwikkeling bij kinderen en jongeren stimuleren” Yannick De Spiegeleir

25 augustus 2020

16u13 0 Zele Het departement Onderwijs & Vorming keurde de Zeelse subsidieaanvraag voor de organisatie van een taaltraject in Zele goed. Er wordt een subsidie voorzien van 95.000 euro.

De mate waarin je het Nederlands beheerst, bepaalt mee of je ten volle kansen krijgt en ze ook kan grijpen. Daarom ontwikkelt Zele een uitgebreid traject om de taalontwikkeling bij kinderen en jongeren die daar nood aan hebben extra te stimuleren.

Het Zeelse team samenlevingsopbouw beantwoordde daarom de subsidie-oproep van het Vlaamse departement onderwijs en stuurde een aanvraag voor de organisatie van een Groot Zeels Taalbad in. Met succes. Zele kreeg alvast groen licht om het taaltraject voor 1 jaar op te starten, met kans tot verlenging tot 2 jaar. Hiervoor kan men rekenen op een subsidie van maximum 95.000 euro voor een 2- jarig taaltraject om taalinitiatieven te ontwikkelen voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.

Schepen van gezin Tineke Lootens (CD&V) zette haar schouders mee onder het project: “Heel wat kinderen groeien in Zele op in een minder taalrijke omgeving. Dat hypothekeert hun toekomst. Om kinderen en jongeren buitenschools extra ontwikkelingskansen te bieden, kan Zele gelukkig rekenen op heel wat waardevolle initiatieven. We willen hun krachten voortaan meer en meer bundelen binnen een Kansenplatform. Dit Groot Zeels Taalbad is een eerste concrete actie om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en nog meer impact te hebben in het belang van onze kinderen en jongeren. Deze week startte alvast het eerste project ‘met Lola in het Taalbad’. Omwille van het grote taalverlies bij heel wat kinderen tijdens de lockdown periode hebben we onze doelgroep dit jaar uitzonderlijk uitgebreid: van kinderen uit 2 de kleuterklas tot kinderen uit het 5de leerjaar. Ook gaan we nu snel op zoek naar een tijdelijke halftijdse taalcoach met kennis over taalverwerving en taalstimulering bij kinderen en jongeren die dit taaltraject verder mee vorm zal geven en coördineren. Hiervoor volgt weldra een functieomschrijving ‘taalcoach’ op de gemeentelijke website,” vult schepen Lootens nog verder aan.

Het partnerschap binnen het Kansenplatform en dit taaltraject omvat onder andere: de basis- en secundaire scholen in Zele, de buitenschoolse opvang, jeugdcentrum Juvenes, Groep Intro, Agentschap Integratie & Inburgering, Theater Tomaat …

Burgemeester Hans Knop (CD&V) verantwoordelijk voor diversiteit, juicht het project toe: “Door op een structurele manier te gaan samenwerken in een langer lopend traject, kunnen kinderen vanop jonge leeftijd beter begeleid worden. Dit sterke dossier kreeg terecht de steun van de minister van onderwijs. Ik wil ook graag de collega’s van de oppositie bedanken voor hun inhoudelijke steun aan dit project, in het bijzonder de N-VA-collega’s die we meteen bereid vonden om het dossier mee te bepleiten op het niveau van het kabinet onderwijs.”