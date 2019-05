Vlaams Belang grootste partij in Zele Yannick De Spiegeleir

17u07 0 Zele De nationale verkiezingstendens weerspiegelde zich gisteren ook in de Zeelse stemhokjes. Vlaams Belang sprong in vergelijking met 2014 van 6,2 naar 23,4 procent en is de grootste partij in Zele.

Nochtans is de partij sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen niet meer vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Maar ook in Zele bleef het Guy D’haeseleer-effect niet uit. De VB-lijsttrekker voor het Vlaams Parlement uit Ninove kreeg 1.847 voorkeurstemmen achter zijn naam. Ook Barbara Pas, kopvrouw voor de Kamer kreeg 1.700 stemmen achter haar naam. De tweede grootste partij in Zele is N-VA dat 22,5 procent van de stemmen kreeg: een verlies van 10 procent in vergelijking met de verkiezingen in 2014. Ondanks een mooi resultaat met 7.396 voorkeursstemmen vanop de tiende plaats slaagde het Zeelse parlementslid Miranda Van Eetvelde er niet in opnieuw een zitje te veroveren in het Vlaamse Parlement.