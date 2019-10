VillaVip zoekt zorgkoppel voor woning mensen met beperking Yannick De Spiegeleir

01 oktober 2019

16u11 0 Zele Op de hoek van de Driesstraat en Koevliet zijn recent de werken gestart voor VillaVip: een kleinschalige woning waar tien volwassen met een beperking in de toekomst zullen samen wonen.

VillaVip, dat verschillende zorgwoningen onder haar vleugels heeft in Vlaanderen, is voor de nieuwe woning in Zele nog op zoek naar een zorgkoppel. De opening van VillaVip Zele is voorzien midden 2020. “Het zorgkoppel staat in voor de persoonlijke zorg en ondersteuning op maat van de 10 bewoners. Bij VillaVip wordt steeds geluisterd naar wat bewoners echt gelukkig maakt. Onze prioriteit is dat elke bewoner voluit kan leven volgens zijn eigen interesses en passies”, zegt Michiel Maeyaert van VillaVip.

Voor meer informatie kan je surfen naar www.villavip.be/zele.

Meer over VillaVip