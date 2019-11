Villa Verbeeck verdwijnt onder de sloophamer Yannick De Spiegeleir

08 november 2019

16u16 2 Zele In de Zeelse stationsbuurt verdwijnt de voormalige villa van wijlen Pierre Verbeeck momenteel onder de sloophamer.

Het bouwwerk wordt op de beeldbank van het agentschap Onroerend Erfgoed omschreven als een beeldbepalende villa. Hij werd in 1948 opgetrokken naar een ontwerp van architect Maurice Vermeiren in opdracht van industrieel Pierre Verbeeck, de stichter en voormalige voorzitter van voetbalclub Eendracht Zele die overleed in 2011.

In de plaats van de villa komt - volgens de stedenbouwkundige aanvraag - een woonproject met 26 appartementen, een halfopen gezinswoning en een bestaande eengezinswoning wordt verbouwd tot drie appartementen.