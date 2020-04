Vijf bewoners woonzorgcentrum De Vliet overleden aan coronavirus Yannick De Spiegeleir

18 april 2020

15u38 33 Zele Er zijn sinds de start van de coronacrisis al vijf bewoners van woonzorgcentrum De Vliet overleden aan het coronavirus. Intussen hebben 22 bewoners positief getest op het virus, waarvan er momenteel vier bewoners ernstig ziek zijn.

Na de vaststelling dat een aantal van haar bewoners besmet raakten met het coronavirus, verzamelde WZC De Vliet op eigen initiatief testmateriaal om al haar bewoners te testen op COVID-19. In een eerste fase werden de bewoners van de zones waar een besmetting werd vastgesteld getest. Vandaag, donderdag 16 april, beschikt het woonzorgcentrum over het nodige materiaal om ook de bewoners van de andere zones te testen. Op die manier kunnen ook asymptomatische bewoners met corona worden opgespoord. Huidige stand van zaken: 22 bewoners testen positief (zijn besmet met corona), waarvan er momenteel vier bewoners ernstig ziek zijn.

Verschillende besmette bewoners zijn mild ziek of hebben geen symptomen. Het woonzorgcentrum betreurt sinds het begin van de crisis vijf coronagerelateerde overlijdens. De bewoners van WZC De Vliet werden opnieuw gehuisvest volgens de resultaten van fase 1. De positief geteste bewoners werden gegroepeerd in een gesloten vleugel van afdeling De Parel. De negatief geteste bewoners kregen een kamer in een afgescheiden gedeelte van afdelingen De Parel en De Waterlelie.

Beschermende kledij

Om te voorzien in maximale bescherming worden ook deze bewoners nog gedurende veertien dagen verzorgd door personeel voorzien van volledig beschermende kledij. De maximale kamerisolatie blijft waar mogelijk van toepassing voor iedereen. Hierbij wordt het advies van Agentschap Zorg en Gezondheid strikt gevolgd en iedereen maximaal beschermd. Voor de verhuis van de bewoners en hun essentiële goederen kon het woonzorgcentrum rekenen op de hulp van een tiental medewerkers van de gemeentelijke technische dienst.