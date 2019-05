VIDEO. ‘Meneerke Wuif’ valt in de prijzen: “Laat ons iedere dag een beetje meer Karel zijn” Yannick De Spiegeleir

31 mei 2019

09u57 0 Zele Elke voorbijganger die aan zijn huis in de Driesstraat passeert, begroet Karel Wauters met een vriendelijke hand in de lucht. Het levert hem de Cultuurprijs van het hart op. Zelenaar Mark De Block die de bekroning vorig jaar voor de tweede keer in ontvangst mocht nemen voor zijn boek ‘De Metamorfose van ons Dorp’ schenkt ze weg aan ‘Meneerke Wuif’. “Ik hoop dat ‘wuiven’ een besmettelijke ziekte wordt in ons Zele”, zegt De Block.

Jong of oud, dik of dun, bekend of onbekend: wie het drukke kruispunt van de Driesstraat, de Stokstraat en de Lange Akker passeert, ontsnapt er niet aan. Al jaren wuift Karel Wauters naar iedereen die in zijn vizier komt.

Meneerke Wuif

Auteur Mark De Block portretteerde hem in het verleden al voor zijn reeks ‘Mensen van Bij Ons’, maar merkte pas écht hoe geliefd ‘Meneerke Wuif’ is in Zele toen Karel twee jaar geleden even uit het straatbeeld verdween omwille van gezondheidsproblemen. “Toen ik op Facebook kon meedelen dat hij terug thuis was, werd het bericht bijna duizend keer geliked. De opmerkingen waren hartverwarmend van ‘een vriendelijke mens die mijn dag goed maakt’ tot ‘even zwaaien en beiden gelukkig’.

Het bracht De Block op een schitterend idee toen hij vorig jaar voor de tweede keer de Cultuurprijs in ontvangst mocht nemen voor zijn boek ‘De Metamorfose voor ons Dorp’. Zonder medeweten van Karel zette hij vorige week een ceremonie op poten en overhandigde hij de Cultuurprijs aan ‘Meneerke Wuif’. “Het kunstwerk dat je krijgt als winnaar heet ‘Het Signaal’. En als er één iemand ons signalen geeft, dan is het Karel wel. Ik hoop dat Zelenaars een voorbeeld nemen aan hem en iedere dag een beetje meer Karel zijn. Daarom is de ‘Cultuurprijs van het hart’ voor hem.”

Karel, zelf een man van weinig woorden, is heel dankbaar met het gebaar van De Block. “Het was voor mij een grote verrassing. Ik wist van niks. Ik hoop dat ik iedereen nog lang mag toewuiven”, zegt hij.

Zoals Karel zouden er meer moeten zijn. Hij doet niets wereldschokkends, maar in mijn ogen is hij een grote meneer. Dag in, dag uit toont hij hoe simpel het is om een goeiedag te zeggen. Mark De Block

Stilte bij de bakker

De Block verklaart zich nader. “Goeie dag. Het zijn slechts twee woorden, maar vandaag de dag springen mensen er heel zuinig mee om. Je moet maar eens op een doordeweekse ochtend de trein nemen in Zele. Een kudde Zelenaars staat er gewapend met hun gsm en veilig beschermd door oortjes, te chatten, te liken op Facebook of te Whatsappen, maar ze hebben geen oog of oor voor de mensen die naast hen staan. Laat staan dat ze goeiedag zeggen. Vorig jaar waren we een week in de Ardennen. Als ik ’s morgens naar de bakker ging, kreeg ik van iedereen die binnenkwam spontaan ‘une bonne journée’. Bij de Zeelse bakker kom je in alle stilte binnen. Zoals Karel zouden er meer moeten zijn. Hij doet niets wereldschokkends, maar in mijn ogen is hij een grote meneer. Dag in, dag uit toont hij hoe simpel het is om een goeiedag te zeggen. Daarvoor kan ik hem niet genoeg bedanken.”