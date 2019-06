VIDEO. Doortocht Roparun zet Zele in vuur en vlam: “Aalst heeft carnaval, wij hebben Roparun” Yannick De Spiegeleir

09 juni 2019

21u44 7 Zele Het is dé dag waar de Zelenaars elk jaar opnieuw naar aftellen: de doortocht van de estafetteloop Roparun op Pinksteren. Voor de vijftiende editie luidde het thema ’15 jaar vurig voor Zele’: een slogan die letterlijk en figuurlijk in daden werd omgezet. Van een vuurspuwende draak op het Fonteinhof tot het bakken van meer dan 500 wafels in de Durmenwijk.

Het hart van het feestelijk gebeuren bevond zich ook dit jaar weer op de Markt en het Fonteinhof. De Zeelse brandweerlui pakken elk jaar uit met een blikvanger, maar voor de vijftiende editie haalden ze alles uit de kast met een - uit gerecycleerd hout opgetrokken - tweekoppige draak die vuur spuwt. De harten van de 300 teams met lopers en fietsers die deelnemen aan de tocht tussen Parijs en Rotterdam werden zonder twijfel verwarmd bij het aanschouwen van de spectaculaire opstelling.

Maar de doortocht van Roparun wordt niet enkel beleefd in het centrum. In heel wat straten die langs het parcours liggen wordt een lokaal feest op poten gezet met tal van kraampjes. Met een toeristisch treintje kon wie dat wou het hele parcours ontdekken. Niet zelden hebben de initiatiefnemers zelf een persoonlijk verhaal dat gelinkt is aan het doel van Roparun: de strijd tegen kanker.

Sint-Barbara

Willy Hoogewys verloop 23 jaar geleden zijn vrouw aan kanker, als eerbetoon aan haar maakt hij jaarlijks een themaopstelling in de Cederlaan. Dit jaar wijdde hij een kapel aan Sint-Barbara: de patroonheilige van de brandweer. “Het beeld mag ik gebruiken van een gepensioneerd brandweerman en mijn kleinkinderen Niels en Lotte hebben me mee helpen knutselen.” Aan de overkant van de straat baten Hilde en haar broer Jan De Beule een feesttent uit samen met enkele vrienden. Met een rookmachine en de nodige versieringen zorgen ze voor een vurig sfeertje in de Cederlaan. “Mijn vader is gestorven aan kanker toen ik achttien jaar was en in 2015 werd ik zelf geconfronteerd met borstkanker. Uiteraard is dat een belangrijke drijfveer voor mijn engagement” Broer Jan vult aan. “Wat carnaval is voor Aalst, is de doortocht van Roparun voor Zele. Het brengt iedereen samen in onze gemeente om feest te vieren.”

Wafels

In de Durmenwijk maakten ‘De Hagelanders’ opnieuw hun wafelijzers warm om 550 wafels te bakken. “Een traditie die is begonnen toen het thema stripfiguren was. Wij inspireerden ons op de strips van Nero”, vertelt Maria De Wilde. “Recent kreeg in mijn naaste omgeving ook iemand de diagnose van kanker. Het vormt een extra motivatie om mij te blijven inzetten voor ons volksfeest.”