Video. Brandweerzone heeft bijzonder druk weekend, twee woningen op evenveel dagen volledig uitgebrand Koen Baten

29 juni 2019

00u28 15 Zele In de Karel Haegensstraat in Zele is vrijdagavond een woning volledig vernield door een zware brand. Het vuur werd opgemerkt rond 21.30 uur maar was vermoedelijk al een hele tijd bezig. Het waren de overburen die plots hevige rook ontdekten en de brandweer verwittigde. Zaterdagnamiddag brandde er in de Hekkenhoek in Grembergen ook een woning volledig uit nadat er buiten tussen een hoop afval vuur was ontstaan.

De brandweerzone Oost heeft afgelopen weekend al twee zware branden te verwerken gekregen. Vrijdagavond werd er rond 21.30 uur een uitslaande brand opgemerkt in de Karel Haegensstraat. Zaterdagmiddag kreeg de brandweer een oproep over een zware brand in de Hekkenhoek in Grembergen. Beide woningen zijn onbewoonbaar verklaard door de brandweer. Het gaat om twee accidentele branden, maar de exacte oorzaak moet nog onderzocht worden.

De brand in de Karel Haegensstraat in Zele werd ontdekt door een jongetje aan de overkant van de straat dat aan het spelen was. Hij verwittigde zijn vader die meteen de hulpdiensten verwittigde. “Bij aankomst ging het om een uitslaande brand op de eerste verdieping”, licht Thijs Dauwe toe. De bewoner van het pand, een man van Bulgaarse afkomst, was vermoedelijk op het moment van de brand niet thuis. “De schade aan de woning was bijzonder groot. Op de eerste verdieping is de hele vloer ingezakt, en ook het dak stortte volledig", aldus Dauwe.

De twee aanpalende woningen konden wel gevrijwaard worden. Een woning liep wel wat waterschade op. De bewoner van het uitgebrandde pand zal een woning van de gemeente krijgen.

Woning vol afval uitgebrand

Vanmiddag vond er in de Hekkenhoek in Grembergen opnieuw een zware brand plaats. In en rond de woning lag er heel wat afval, waardoor het voor de brandweer bijzonder moeilijk was om te bestrijden. “Het vuur is buiten begonnen aan een hele boel materiaal dat er lag, maar om de exacte oorzaak te vinden is het niet gemakkelijk", zegt Thijs Dauwe. De bewoonster zelf merkte het vuur niet op omdat haar gordijnen gesloten waren. De buren kwamen haar verwittigen, maar toen was de brand al bijzonder hevig en begon het al over te slaan op de woning. “Het was bijzonder moeilijk om de woonplaats op een veilige manier te betreden omwille van het vele materiaal. Hierdoor duurde het een hele tijd om het vuur onder controle te krijgen", klinkt het.

De brandweer trok al het materiaal open met een riek om zeker te zijn dat het vuur onder controle was. De woning zelf is door de brand onbewoonbaar, vermoedelijk krijgt de vrouw ook wel opvang. Het afval dat volledig verbrandde zal door de civiele bescherming in een container gedaan worden en opgeruimd. Op deze manier kan de brandweer alles gecontroleerd blussen. De vrouw zelf was te aangeslagen om te reageren op de brand.