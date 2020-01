Vertelavond over ‘Onzelievenheer’ Yannick De Spiegeleir

09 januari 2020

18u15 0 Zele In de bibliotheek van Zele vindt op vrijdag 31 januari om 20 uur een ‘geestige vertelavond’ plaats over de kinderjaren van ‘onzelievenheer’.

“Onzelievenheer was ook als kind al ‘een specialleken’… Hij was nog maar pas geboren of hij deed al ‘truuken’! In de bijbel kun je die niet vinden, maar als je ze hoort, ga je ‘t kindeke Jezus met andere ogen bekijken”, zegt Frank Van Mossevelde (Theater Rhetorika). Hij vertelt over de mirakels van ’t kindeke Jezus in een plezante monoloog van een goed half uurtje in het Zeels dialect.

Iedereen is welkom. Wie wil kan een vrije bijdrage geven ten voordele van Kolleblomme-Welzijnsschakels Zele. Met een drankje achteraf inbegrepen: een perfecte manier om de nieuwjaarsmaand af te sluiten.