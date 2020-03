Verbod op dieren houden na jarenlange verwaarlozing van honden Nele Dooms

15u44 0 Zele Nathalie V. en Kim V. uit Zele mogen van de Dendermondse rechter geen dieren meer houden. Voor Nathalie geldt dat verbod drie jaar, voor haar partner Kim levenslang. De twee kregen ook een boete. Jarenlang verwaarloosden ze hun honden. En dat terwijl V. beweerde dat ze een opleiding volgt om dierenartsassistente te worden.

De twee moesten zich voor de rechter verantwoorden voor een hele reeks inbreuken op de wet op dierenwelzijn. Kern van de zaak was dat ze hun eigen honden verwaarloosden en lieten lijden aan ondervoeding. De eerste vaststellingen vonden al plaats in september 2015, maar ook in 2018 en 2019 liepen er nog klachten binnen. Honden zaten zonder eten en water en liepen tussen kadavers van andere honden rond.

Volgens de openbaar aanklager ontbrak het de beklaagden aan enig schuldbesef. Toen Nathalie V. daarop tijdens het proces verklaarde dat ze een cursus aan het volgen was om dierenassistente te worden, werd de verbazing alleen maar groter. “Maar momenteel heb ik toch geen tijd meer om dieren te houden”, zei de vrouw er nog bij.

Ook haar partner Kim bleek overigens in het verleden al aan de slag te zijn geweest als dierenverzorger. Hij was vrijwilliger in een dierenasiel. “Maar hij heeft eigenlijk de financiële middelen niet om zelf dieren te houden. Daar is het fout gelopen”, vertelde zijn advocaat aan de rechter.

Naast een verbod om dieren te houden, werd Nathalie V. nog een boete van 1.600 euro, waarvan 800 euro met uitstel, opgelegd. Kim V. werd veroordeeld tot een boete van 4.000 euro.