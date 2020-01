Veertiger overleeft crash tegen geparkeerde oplegger niet Koen Baten

07u30 234 Zele Op de Europalaan in Zele is afgelopen nacht een 41-jarige man uit Dendermonde om het leven gekomen in een verkeersongeval. De bestuurder crashte tegen een geparkeerde oplegger. Zijn wagen kwam bijna volledig onder de vrachtwagen terecht. De bestuurder overleed ter plaatse.

Het ongeval gebeurde om 5.00 uur vanochtend in de richting van Dendermonde. De bestuurder was op weg met zijn Ford in de richting van Dendermonde toen hij plots begon af te wijken van zijn rijbaan. Hij knalde aan hoge snelheid op de geparkeerde vrachtwagen. Zijn voertuig kwam een heel eind onder de tientonner terecht en werd volledig opengescheurd. Mogelijks viel de bestuurder in slaap en veroorzaakte dit de zware crash.

Voor de bestuurder kon geen enkele hulp meer baten. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het parket stuurde geen deskundige ter plaatse naar de plek van het ongeval omdat er geen andere voertuigen bij betrokken waren.

De Europalaan in Zele was tot tien uur ongeveer afgesloten voor het verkeer, om het voertuig van onder de vrachtwagen te kunnen halen. Het verkeer moest er plaatselijk rondrijden via de Lokerenbaan.