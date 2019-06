Veertig maanden cel en contactverbod na poging doodslag op schoonbroer Nele Dooms

11 juni 2019

12u24 0 Zele Osman S. (43) uit Zele is door de Dendermondse rechter veroordeeld tot veertig maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk wegens poging doodslag op zijn schoonbroer. Eind vorig jaar reed hij die met zijn wagen met opzet aan op het voetpad, met hoge snelheid. Een heftige ruzie via Whatsapp ging de feiten vooraf. S. beweerde dat het ongeval per ongeluk gebeurde, maar dat geloofde de rechter niet.

“Ik kak op uw kale kop” en nog enkele andere schunnige berichten via Whatsapp, verstuurd door de schoonbroer van Osman S., deden deze laatste op de avond van 17 december 2018 door het lint gaan. De berichtenruzie liep volledig uit de hand en wat later reed S. door de straat van zijn schoonbroer in de Burgemeester Van Ackerwijk in Zele. Zelf beweerde S. dat hij per toeval door de straat reed, op weg naar het politiebureau om daar aangifte te doen van de Whatsapp-ruzie, en zo per ongeluk het pad van zijn schoonbroer kruiste.

Burgerlijke partij en parket dachten er helemaal anders over. Volgens een anonieme getuige, een bewoner uit de straat, reed S. kort na middernacht zijn schoonbroer immers met opzet aan. “Met hoge snelheid kwam een wagen in de straat gereden, in de richting van een man te voet”, verklaarde die achteraf. “De wagen versnelde nog en reed de man aan. Die werd op het voetpad aangereden, vloog op de motorkap en tegen de voorruit.”

Enorme impact

De schoen van het slachtoffer werd meters verderop gevonden nadat de wagen tot stilstand was gekomen. Volgens de advocaat van het slachtoffer heeft zijn cliënt nu nog altijd last aan de pols en de arm door de aanrijding, al vielen de verwondingen door de feiten wonderwel mee. “Het is een wonder dat er geen ernstigere verwondingen waren”, zei de openbaar aanklager tijdens het proces. “De schade aan de wagen bewijst dat er een enorme impact geweest moet zijn. Het slachtoffer is op agressieve manier aangereden en dat moet streng bestraft worden.”

“Opgezet spel”

S. zelf bleef er altijd bij dat hij zijn schoonbroer niet opzettelijk aanreed. “Het is allemaal opgezet spel omdat hij geld van mij wil”, beweerde hij. “Ik heb hem ook niet op het voetpad aangereden. Hij liep op de rijweg. En het was zeker niet opzettelijk. Het was gewoon een spijtig ongeval. Hij kwam op een onverwacht moment te voorschijn.”

De rechter geloofde niet veel van die verklaring en oordeelde streng. S., die sinds de feiten in voorhechtenis in de gevangenis zit, kreeg een reeks voorwaarden opgelegd. Zo moet hij een therapie volgen in het kader van zijn agressieproblematiek. Hij kreeg ook een contactverbod opgelegd tegenover zijn schoonbroer. En zijn auto werd verbeurd verklaard.