Vandalisme, poging tot inbraken, storten van zwerfvuil: Chiro Jochim uit Zele is overlast meer dan beu en vraagt om oogje in het zeil te houden Koen Baten

31 mei 2019

14u16 44 Zele De meisjes en jongens van Chiro Jochim in Zele hebben de laatste jaren heel wat te kampen met overlast, vandalisme en poging tot inbraken. Op de terreinen aan de kerk in Huivelde hebben ze een schitterend speelterrein dat openbaar is, maar van die openbaarheid maken heel wat mensen misbruik. Afgelopen maand werden ze al vier keer het slachtoffer van vandalisme. “Het gaat zelfs zo ver dat ze hier microgolfovens en steengruis dumpen”, zegt hoofdleidster Janka Baeyens.

Stukgegooide ramen, geforceerde deuren, gedumpt afval. Het zijn enkele voorbeelden van wat de Chirogroep afgelopen maand aangetroffen heeft op hun terrein. De laatste maand alleen al werden er twee pogingen tot diefstal vastgesteld, en afgelopen week werd ook een ruit van een deur ingeslagen. “Voor de zoveelste keer in de periode dat wij hier al zitten hebben wij een houten plaat voor de deur moeten zetten om ze af te sluiten”, zegt Janka Baeyens, hoofdleidster van Chiro Jochim. “We hebben al veel jaren last van vandalisme en overlast, maar wij hopen dat het stilaan ophoudt want wij proberen hier een leuke plaats van te maken.”

Het blijft ook niet alleen bij vandalisme en poging tot inbraken. Een maand geleden kwam er zelfs iemand zijn steengruis dumpen aan de ingang. Ook een reclamevlag werd er gewoon achtergelaten, en soms vinden ze zelfs koelkasten terug in de gracht. “Aan onze vuurkorf vinden we soms ook allerlei afval terug dat daar gewoon achtergelaten wordt. Het is een groot probleem, en zeker niet aangenaam voor ons om hier tegen te moeten opboksen”, klinkt het.

Trampoline stuk gesneden

Omdat het om een openbaar terrein gaat, mag de Chiro geen poort plaatsen om het domein af te sluiten. “We hebben bepaalde regels en daar moeten wij ons jammer genoeg aan houden, maar wij hopen dat het vandalisme nu eindelijk eens stopt. De kosten voor de herstellingen lopen telkens hoog op”, aldus Janka. Er werden al meermaals sloten en klinken geforceerd of ramen ingegooid. Ook de trampoline werd al meermaals vernield en in stukken gesneden door vandalen. Telkens wordt er melding gemaakt bij de politie, en zij zouden ook meer patrouilleren, maar dat heeft dus duidelijk nog niet veel veranderd.

Oproep voor waakzaamheid

“Het is zo jammer om dit telkens te moeten ervaren. Wij zijn een leuke groep van meer dan 100 leden in totaal. Wij hebben hier een fantastisch mooi terrein, maar het is zonde om te zien dat er sommige personen hier geen respect voor hebben”, klinkt het. De groep wil daarom de buurtbewoners ook oproepen om eventueel een oogje in het zeil te houden. “Wie iets verdacht merkt, mag dit altijd meteen aan de politie laten weten. Wij hopen ook dat de gemeente hier misschien iets extra kan doen voor ons, zodat wij in alle rust kunnen spelen en ons amuseren”, besluit Janka.