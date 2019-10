Urenlange zoektocht naar sporen van Brian Borms in woning gedetineerde, maar lichaam niet gevonden Koen Baten

11 oktober 2019

15u06 122 Zele In een woning in de Bosstraat in Zele heeft de civiele bescherming en de federale politie meer dan 5 uur lang gezocht naar sporen van Brian Borms. De jongeman verdween op 31 mei 2017 toen hij de ouderlijke woning verliet op Rinkhout in Zele. “Meer informatie kunnen we over het onderzoek niet geven, maar zolang er geen lichaam gevonden is houden we alle pistes open”, zegt Patrick Willocx van de federale politie.

De huiszoeking vond plaats in een woning van een gedetineerde. D.K. zou op dit moment in de gevangenis verblijven voor andere feiten. Hij zou ook bekend staan in het drugsmilieu, wat een van de redenen zou zijn waarom hij nu zit opgesloten in de gevangenis. Waarom ze net bij K. op zoek zijn gegaan naar sporen of het eventuele lichaam van Brian is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of hij enige verklaringen zou hebben afgelegd die de speurders in de richting van zijn woning stuurden. De speurders zoeken wel al langer in de richting van het drugsmilieu naar Brian. Ze vermoeden dat dit een rol heeft gespeeld bij het verdwijnen van de jongeman.

De zoektocht begon om rond 9.00 uur. Toen kwam de civiele bescherming massaal toe samen met de federale politie aan de woning in de Bosstraat. De woning werd meteen afgesloten voor pottenkijkers en ook de ramen werden deze namiddag even dicht gemaakt om onderzoek te kunnen doen. Na een zoektocht van meer dan vijf uur werd Brian niet aangetroffen. Er werd zowel in de woning gezocht als achteraan buiten het pand. Er werd wel een heleboel materiaal meegenomen door de politie voor verder onderzoek. “Meer details mogen we niet prijs geven in belang van het onderzoek. We weten niet wat er met Brian gebeurde, dus we houden elke mogelijkheid open, ook dat hij nog leeft”, zegt Willocx.

Rond 15.00 uur zat de opdracht van de civiele bescherming er op en werd de hele site opgedoekt. Hoe het onderzoek nu verder gaat is onduidelijk. Het is niet de eerste keer dat er een zoektocht gehouden wordt naar Brian Borms. Eerder werd er al gezocht in de velden in Overmere. Daar werd zijn gsm-signaal het laatst opgepikt. Alle vijvers , bossen en weilanden werden toen grondig uitgekamd, maar ook daar werd geen enkel spoor naar de vermiste twintiger gevonden. Wel werden er kleren gevonden, maar er was geen enkele aanwijzing dat deze van Brian waren.

Enkele weken later werd er opnieuw gezocht. Op 15 juni 2018 werd een weiland achteraan een woning volledig opgegraven in de hoop een spoor te vinden van de jongeman. Ook hier werd toen niets gevonden. De speurders hebben al die tijd hun onderzoek verder gezet. Of er de komende uren of dagen nog onderzoeken zullen plaatsvinden naar Brian Borms is niet geweten.

Brian Borms verliet de ouderlijke woning in Zele op 31 mei 2017. De toen 23-jarige Brian vertrok richting Antwerpen, maar keerde nadien terug naar Lokeren. Daar volgde een telefoontje naar zijn moeder om hem te komen halen, maar sindsdien ontbreekt elk spoor.