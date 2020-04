Update: 3 bewoners besmet met

COVID-19 in wzc De Vliet Yannick De Spiegeleir

05 april 2020

12u41 0 Zele Eerder deze week werd een besmetting vastgesteld bij een bewoner van Zorgnetwerk Trento campus De Vliet in Zele. Ondertussen testten nog 3 bewoners positief op COVID-19 en werden 4 bewoners die symptomen hadden ook getest. Deze bewoners verblijven allemaal op afdeling ‘De Parel’.

Op campus De Vliet in Zele zijn in totaal vier bewoners besmet met COVID-19. Vier andere bewoners hadden symptomen en werden ook gestest, op de resultaten wordt nog gewacht. De hele afdeling werd inmiddels in quarantaine geplaatst. Alle preventieve maatregelen werden genomen om de verdere verspreiding van het virus in de organisatie tegen te houden, en de bewoners én medewerkers te beschermen. Alle bewoners worden blijvend met gepaste zorg omringd.

Alle bewoners testen

“Om een volledig beeld te krijgen van de situatie vinden we het wenselijk dat alle bewoners getest worden. We wachten hiervoor op het door de hogere overheid aangekondigde testmateriaal. De levertermijn van die testen is voorlopig nog ongekend”, klinkt het bij het woonzorgcentrum.

De betrokken families werden op de hoogte gebracht en kunnen steeds met hun vragen en bezorgdheden terecht op het e-mailadres directie@zorgnetwerktrento.be