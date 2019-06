Twee woningen beschadigd na uitslaande brand op eerste verdieping Koen Baten

29 juni 2019

00u28 0 Zele In de Karel Haegensstraat in Zele is vrijdagavond een woning volledig vernield door een zware brand. Het vuur werd opgemerkt rond 21.30 uur maar was vermoedelijk al een hele tijd bezig. Het waren de overburen die plots hevige rook ontdekten en de brandweer verwittigde. “Bij aankomst sloegen de vlammen achteraan al uit de woning”, zegt officier Thijs Dauwe.

Wat de brand veroorzaakt heeft is op dit moment nog niet duidelijk, dat zal een expert later moeten uitmaken, maar het gaat waarschijnlijk om een accidentele brand. De bewoner, een man van Bulgaarse afkomst, was op het moment van de brand vermoedelijk niet thuis. “De brand zorgde voor heel veel schade op de eerste verdieping. Er was geen vloer meer, en ook het dak stortte volledig in", aldus Dauwe. De brandweer moest ook verschillende dakpannen weghalen. “Dit om zeker te zijn dat het vuur volledig gedoofd zou worden", klinkt het.

De brandweer slaagde er wel in om de twee aanpalende woningen zo goed als mogelijk te vrijwaren. “Een van de aansluitende woningen heeft ook wel waterschade opgelopen", klinkt het. Bij de brand zelf vielen geen gewonden. De bewoner zal opvang krijgen bij de gemeente.