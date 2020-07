Twee twintigers aangehouden na overval met geweld Koen Baten

01 juli 2020

14u50 0 Zele In de Dreef in Zele werd in de nacht van 26 op 27 juni een jongeman uit Zele overvallen door twee twintigers. De 27-jarige man was op weg naar huis toen hij plots werd aangevallen en in elkaar geslagen. Daarna lieten de daders hem in het midden van de straat achter.

Het gaat om twee 20-jarige mannen van Roemeense afkomst. Ze waren uit op zijn portefeuille en gsm van de man. De politie was kort na de feiten ter plaatse en deed een patrouille in de omgeving. De daders konden vrijwel meteen opgepakt worden en gelinkt worden aan de feiten. Ze werden gearresteerd en zondag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Die besloot om de verdachten aan te houden en naar de gevangenis over te brengen. Het onderzoek naar de feiten loopt nog steeds.