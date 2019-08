Tractorwijding tijdens Wijkfeest Avermaat Nele Dooms

20 augustus 2019

Tijdens het jaarlijkse Wijkfeest van de wijk Avermaat in Zele, was er traditiegetrouw ook tijd voor een tractorwijding. “Tijdens een misviering in open lucht, waarbij we de overleden inwoners van onze wijk herdenken, is het de gewoonte dat de pastoor ook tijd neemt om de tractoren te zegenen”, zegt Mieke Roose van het Kerk- en Wijkcomité Avermaat en Omliggende. “Het is een jarenlang gebruik om voorspoed af te dwingen.” De tractoren stonden allemaal één na één opgesteld op de weide in Avermaat, waar de pastoor de rij passeerde voor de zegening. Tijdens het Wijkfeest waren bovendien ook kinderanimatie, een tentoonstelling met verschillende kunstenaars en eetfestijn voorzien.