Tandartsen behandelen enkel nog patiënten met acuut probleem: “Wachten op juiste type mondmaskers” Yannick De Spiegeleir

16 maart 2020

11u52 22 Zele Wie de komende weken een afspraak had gepland voor een routinecontrole bij een tandarts zal door het coronavirus wat langer geduld moeten oefenen. Wie de komende weken een afspraak had gepland voor een routinecontrole bij een tandarts zal door het coronavirus wat langer geduld moeten oefenen. De beroepsvereniging van tandartsen VBT roept haar leden op om enkel nog patiënten met urgente gebits- en tandproblemen te behandelen tot minstens begin april . “We moeten ons momenteel behelpen met een ander type mondmasker”, zegt de Zeelse tandarts Jos Withofs.

Geen boekjes meer in de wachtkamer, de deur op een kier, een mondspoeling met waterstofperoxide voor en na de behandeling, handgel in overvloed en een oproep om zoveel mogelijk te betalen met de bankkaart. Bij tandartsenpraktijk Dentius in Zele namen ze al grondige maatregelen om de kans op besmetting met het coronavirus in te dijken, maar tandartsen en hun assistenten vormen nu eenmaal een risicogroep door het beroep dat ze uitoefenen. Volgens een artikel in The New York Times behoren ze tot één van de beroepsgroepen die de hoogste kans hebben op een besmetting. Zo verhogen aerosols, die onder meer vrijkomen bij het gebruik van een reinigingstoestel, de kans op een gemakkelijke overdracht van het virus. “We zijn wel wat gewoon op vlak van beschermingsmaatregelen, want ook met het mogelijk risico op overdracht van HIV of Hepatitis dienen we ten allen tijde rekening te houden”, zegt tandarts en Zeels schepen Withofs.

Niet naar de spoeddienst

Tot deze ochtend bleven de tandartsen alle afspraken afwerken, maar gisteravond laat zond de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) nieuwe richtlijnen uit in verband met het coronavirus: tandartsen worden aangeraden enkel nog patiënten met urgente problemen te behandelen. Dat kan gaan van acute, hevige tandpijn tot mogelijk levensbedreigende ontstekingen zoals abcessen die zich uitbreiden. “Door deze patiënten wél nog te behandelen, willen we ervoor zorgen dat deze mensen zich niet naar de spoeddienst van ziekenhuizen begeven”, verduidelijkt Withofs.

Bij Dentius worden sinds deze ochtend alle cliënten met een niet-dringende afspraak telefonisch op de hoogte gebracht. Ook voor de tandartsen staat de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers nog steeds onder druk. “We doen momenteel een beroep op chirurgische mondmaskers, maar die beschermen ons niet volledig tegen het virus. Het blijft voorlopig wachten op een levering van mondmaskers van het type FFP2 die voldoende bescherming bieden”, aldus de Zeelse tandarts.