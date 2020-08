Studio Pluim en Takeaway Theater serveren coronaproof theater op locatie Yannick De Spiegeleir

19 augustus 2020

15u45 2 Zele Zin in een theatervoorstelling op kindermaat? Op een geheime locatie in Zele kan je deelnemen aan een theatrale ouder-kind yogales door prinses Pluim (van Studio Pluim) in openlucht.

“De sessie gebeurt aan de hand van het verhaal van prinses Paardenbloem (van Takeaway Theater): over haarperikelen en grote geheimen”, zegt Fien Van Der Slycken. De sessies spelen zich af in de kasteeltuin van Prinses Paardebloem (exacte locatie volgt na inschrijving via mail).

De voorstelling en bijhorende yoga zijn geschikt voor kinderen van 4 tot 10 jaar onder begeleiding van één ouder/volwassene. Kind en begeleider moeten in dezelfde bubbel zitten, bij de ouder-kind yoga is er fysiek contact. “Uiteraard enkel met je eigen kind”, vult Van Der Slycken aan.

Meer info via de Facebookpagina van Studio Pluim of sarah@studiopluim.be.