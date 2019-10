Studie moet duidelijkheid scheppen over ontwikkeling Lange Akker Yannick De Spiegeleir

27 oktober 2019

14u52 0 Zele Op de jongste gemeenteraad werd het licht op groen gezet voor een studie die een aanzet moet bieden voor de opmaak van een ontwikkelingsvisie en strategie voor de VHVD-site aan de Lange Akker. De studie wordt begroot op 50.000 euro.

In de loop van volgend jaar komt de oude sporthal VHV in de Lange Akker vrij. Bedoeling is een ontwerpteam aan te stellen om na te denken over de toekomst van de site Lange Akker en zijn directe omgeving.

Open Vld-raadslid Geert Roosenboom peilde naar de toekomst van supermarkt Colruyt en of die site ook in het project betrokken wordt.

Volgens Schepen van Omgeving Jos Withofs (CD&V) is het te vroeg om daar duidelijkheid over te scheppen. Die kan er pas komen eens er een studiebureau is aangesteld. “Van de ontwerpers wordt ook verwacht dat zij in dialoog gaan met de belanghebbenden, eigenaars en bewoners om te komen tot een breed gedragen en uitvoerbare toekomstvisie”, klinkt het.