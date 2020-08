Streetartproject fleurt binnenkort Zeelse elektriciteitskastjes op Yannick De Spiegeleir

18 augustus 2020

18u34 1 Zele In het Zeelse meerjarenplan is meer kunst in het straatbeeld opgenomen. Met het streetartproject ‘Tour Elentrik’, een samenwerking tussen de gemeente Zele en Treepack, worden tien saaie, grijze elektriciteitskastjes omgetoverd tot pareltjes.

“Elektriciteitskasten zijn noodzakelijk op het openbaar domein, maar vaak vervuilen ze het straatbeeld of trekken ze zwerfvuil en vandalisme aan. Met Tour Elentrik is een project uitgewerkt om deze lelijke dingen om te toveren tot een canvas voor lokaal en professioneel talent. De kastjes zullen een uniek verhaal vertellen rond het thema #zuurstof. Ze zullen een route vormen doorheen het Zeelse centrum. Met dit project geven we bovendien de kans aan 5 lokale kunstenaars om hun talent ten toon te stellen aan het brede publiek”, zegt schepen van cultuur Thomas Bauwens (CD&V).

“We hebben er voor gekozen om de route langsheen verschillende Zeelse handelszaken te laten lopen. Zo geven we fietsers en wandelaars de kans om hen een bezoekje te brengen als ze op pad zijn. Een welkom alternatief voor een uitstap in coronatijden met het gezin of de bubbel. Dit project past in de ambitie van het bestuur om het centrum aangenaam te maken om te vertoeven, wat ook de Zeelse handelaars ten goede komt”, vertelt schepen van middenstand Jos Withofs (CD&V).

“Dit project is het startsein om onze gemeente aangenamer te maken en lokaal talent in de spotlights te zetten. We kozen als thema #zuurstof wat heel toepasselijk is voor deze bizarre tijden. Het thema is heel breed en laat nog toe om later verder uit te breiden. Samen met lokale creatievelingen en professionele kunstenaars gaan we aan de slag en toveren we de kasten, die nu soms een doorn in het oog zijn, om tot prachtige kunstwerken. Het eindresultaat biedt een grote meerwaarde voor de Zelenaar, waar bezoekers nog lang over zullen napraten, maar nu gaan we eerst op zoek naar mogelijke kandidaten“, gaat Bauwens verder.

Kunstenaars gezocht

Heb jij een passie voor kunst, tekenen of schilderen en wil jij graag meehelpen om Zele op te fleuren? Stel je dan ten laatste op 28 augustus 2020 kandidaat of bekom meer info via cultuur@zele.be . Nadien zal er aan elke kandidaat gevraagd worden om een ontwerp in te dienen. Treepack zal uit alle inzendingen de 5 beste uitkiezen, die dan ook uitgevoerd mogen worden.