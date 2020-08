Stormwind ‘Francis’ blaast afdak bij buren, ook auto licht beschadigd Koen Baten

26 augustus 2020

17u06 2 Zele In de Hermietstraat, op Huivelde bij Zele is afgelopen nacht een ‘gazebo’ uit de grond gerukt en bij de buren terecht gekomen. De stormwind kon onder het afdak kruipen en blies het zo de lucht in waarna het bij de buren in de tuin belandde.

Ferdi merkte woensdagochtend op dat de stormwind ook bij hem en zijn buurman schade had berokkend. “Er stond een oude auto geparkeerd bij hem aan de tuin, die heeft lichte schade opgelopen door een poot die op de lichten terecht was gekomen. Gelukkig stond er verder niets in de tuin en raakte er ook niemand gewond”, aldus eigenaar Ferdi.

Volgens hem moet het enorm hard gewaaid hebben. “De palen zitten 80 centimeter diep in de grond en werden er zo uitgerukt”, klinkt het.