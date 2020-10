Ste-Cecilia Zele deelt cheques uit aan Roparunteams Yannick De Spiegeleir

05 oktober 2020

14u10 1 Zele De Koninklijke Harmonie Ste-Cecilia Zele overhandigde zondag 4 oktober enkele mooie bedragen aan de Zeelse Roparunteams. De Moeren- en Kloddelopers en Team Magnetrol kregen elk 1400 euro, het kersverse team de Gratielopers mocht 450 euro ontvangen.

Net voor de coronacrisis in volle hevigheid uitbrak kon het Schrikkelconcert van de Zeelse harmonie, een benefiet ten voordele van Roparun - nog in ideale omstandigheden doorgaan. Een bomvolle zaal, vier bekende Zelenaars die zich in een dirigentenbattle smeten – Hans Knop, Philip Oszlanszky, Charlotte De Roover en Bart De Mets -, uitgelezen overwegend licht-klassieke en herkenbare muziek en een in topvorm verkerend orkest met vaste dirigent Bart Picqueur zorgden voor een spetterende avond die achteraf in de foyer en de Zeelse cafés als memorabel de Zeelse geschiedenis werd ingestuurd. Burgemeester Knop kaapte de Gouden Baton weg, Charlotte De Roover ging met de prijs van de muzikanten aan de haal.

Dankzij de gulheid van het gemeentebestuur, het harmoniebestuur en het rijkelijk opgekomen publiek, de benefietinkomprijzen en de Mexicaanse hapjes achteraf kon een mooi bedrag worden ingezameld dat zoals beloofd verdeeld werd onder de Zeelse Roparunteams. Zondag, tijdens de kermis, overhandigde voorzitter Hilde Van der Jeugt, in aanwezigheid van de deelnemende dirigenten en hun coaches, de cheques aan de afgevaardigden van de respectievelijke teams.