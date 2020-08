Sportkamp zonder puffen en zweten: “Airco in nieuwe sporthal De Klodde doet zijn werk” Yannick De Spiegeleir

07 augustus 2020

15u48 0 Zele Voor de derde week op rij konden kinderen en jongeren uit Zele deelnemen aan de gemeentelijke sportkampen. “De hitte gooide geen roet in het eten, want de gloednieuwe gemeentelijke sporthal is voorzien van airco”, klinkt het.

Ook in sport- en wandelpark Ter Elst en Park Peeters vonden buitenactiviteiten plaats. “Onze sportdienst heeft ook extra drank voorzien om de warme temperaturen tegen te gaan”, aldus schepen van Sport Francis De Donder (Leefbaarder Zele).

In tegenstelling tot voorgaande jaren biedt de gemeente vier in plaats van 3 weken sportkamp aan. “We kwamen in ons bestuursakkoord overeen zowel de sportkampen alsook de voor- en na-opvang uit te breiden en zetten de daad bij het woord,” aldus sportschepen De Donder. Wegens de huidige coronamaatregelen en om de veiligheid van de kinderen te garanderen, wijkt de normale regeling af van voorgaande jaren. Zo kan er voor de volledige sportdagkampen enkel ingeschreven worden met middagopvang. Het zal dus niet mogelijk zijn de kinderen ’s middags op te halen.

Ook het oudermoment sneuvelde om de social distance te vrijwaren. De ouders werden hierdoor enkel tot aan de deur van de sporthal toegelaten. Tot voor corona kregen de ouders steeds de keuze tussen een volledige voormiddag dans, atletiek of basket en in de namiddag omnisport. Door de bubbels die er nu dienden gemaakt te worden, legde de sportdienst zelf de keuze op.

“Ook nieuw deze zomer waren de aanbiedingen van andere sportspecifieke sporten”, aldus de schepen. “De sportdienst had alle sportclubs de vraag gericht of ze enigszins zin hadden als vrijwilliger aan het sportkamp mee te werken onder de vorm van een initiatie betreffende hun specifieke sport.” Verschillende sportclubs stemden hiermee in: XL Rope en Dance, Judoclub Zele en Boksteam Zele.