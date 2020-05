Sport- en wandelpark Ter Elst heropent gedeeltelijk: “Tennissen mag, skaten nog niet” Yannick De Spiegeleir

07 mei 2020

12u10 0 Zele De Nationale Veiligheidsraad laat sinds begin deze week meer buitensport toe. Vanuit die optiek heropende het gemeentebestuur de tennis- en petanque-infrastructuur in Sport- en Wandelpark Ter Elst. De speeltuigen, het skatepark en het soccerterrein blijven tot nader order gesloten. Atleten kunnen individueel trainen.

De tennisterreinen werden woensdagavond al gretig gebruikt. Ook schepen van Sport Francis De Donder (Leefbaarder Zele), zelf een fervent tennisser, kwam met zijn zoon Nicolaï een balletje slaan. “De versoepeling biedt de sportende Zelenaars een nieuw perspectief. Onze dienst Vrije Tijd heeft ook duidelijke instructieborden aangebracht met de veiligheidsvoorschriften die in acht moeten worden genomen”, zegt De Donder.

(lees verder onder de foto’s)

Tennissen, petanque spelen en individuele trainingen voor atleten kunnen dus al. “Trainers kunnen individuele trainingsschema’s opstellen voor atleten en de atleten kunnen deze oefeningen alleen, of met maximaal twee anderen uitvoeren, op voorwaarde dat die twee andere personen steeds dezelfde zijn. Groepstrainingen zijn nog niet toegelaten”, stipt De Donder aan. Ook kinderen die op de speeltuigen willen spelen of skatende jongeren moeten nog geduld oefenen. “Sport- of bewegingsactiviteiten waar je dichter bij elkaar komt, kunnen nog niet.”

Het gemeentebestuur rekent op het gezond verstand van haar inwoners. “Uiteraard neem je de social distancing in acht evenals de nodige handhygiëne vóór en na het sporten”, aldus de schepen. Tot 31 mei is het sportplein open tot 21 uur en vanaf 1 juni tot 31 augustus is het sportplein open tot 22 uur.