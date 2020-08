Spelen in coronatijden: kinderen pimpen mondmasker met textielstiften Yannick De Spiegeleir

22 augustus 2020

11u52 2 Zele Hoe sensibiliseer je je kinderen over het verplicht dragen van een mondmasker? Het Zeelse Jackprint komt met een ideale oplossing op de proppen: een pakket met textielstiften en witte mondmaskers waarop je kroost naar hartenlust kan tekenen.



Als dochter van moederbedrijf 3Motion richt Jackprint zich op particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s). Ook de specialist in visuele communicatie ontsnapt niet aan de impact van corona, maar al bij de start van de crisis gooide het Zeelse bedrijf gezwind het roer om met een gamma aan COVID 19-producten.

Zo pakten ze onlangs uit met een leuke activiteit op maat van kinderen. “We hebben nu mondmaskers en stiften in ons gamma die perfect zijn voor het sensibiliseren van kinderen voor het verplicht dragen van mondmaskers”, zegt Thomas Van Den Bussche van Jackprint.

“We hebben onder meer de mondmaskers geleverd voor de inwoners van Zele en Dendermonde”, zegt Femke Helon uit Lokeren, één van de bedrijfsleiders van 3Motion. Een deel van de stock van de witte comfort-maskers bleef over. “Zo kwamen we op het idee om er iets voor kinderen mee te doen.” Voor hen is het niet altijd gemakkelijk te bevatten waarom jongeren en volwassenen op heel wat plaatsen verplicht een mondmasker moeten dragen. “Nadat je kinderen hun tekeningen gemaakt hebben, kan je het mondmasker perfect wassen op 60°, de creaties blijven mooi gefixeerd op het masker. De kinderen zo een speciaal mondmasker maken als cadeau voor mama en papa of oma en opa of zelfs een vriend of vriendinnetje.”

Ook Jack (5) en Thor (8), de kinderen van Femke en hun kameraadjes Hanna (3) en Michal (7) kregen de smaak van het betekenen van mondmaskers al te pakken. “Thor is een grote fan van Club Brugge. Om samen met zijn opa een bezoekje te brengen aan de fanshop maakte hij zelf een mondmasker met de kleuren van zijn favoriete ploeg”, vertelt Femke. “Ook voor scholen en in kinderopvanglocaties kan het een leuke activiteit zijn om kinderen te sensibiliseren.”

Registreren via qr-code

Naast het coronaproof kinderspel broeden 3Motion en Jackprint ook nog op andere initiatieven. “Onlangs lanceerden we ook Bubbleform. Via een qr-code kunnen bezoekers van handelszaken of bedrijven zich eenvoudig registeren. Een handig en bruikbaar alternatief voor een afgeprint documentje dat zomaar door iedereen kan ingekeken worden.”

Voor meer informatie kan je surfen naar www.jackprint.be en www.bubbleform.be. Voor een set met stiften en 4 mondmaskers betaal je 6,20 euro (exclusief btw).