Slagschaduw teistert bewoners Durmenwijk: “Vergelijkbaar met licht half uur aan en uit knipperen” Yannick De Spiegeleir

07 januari 2020

17u48 0 Zele Op enkele Zeelse Facebookpagina’s deelde de familie De Beule een sprekend filmpje over de slagschaduw die een windmolen op hun huizen creëert. “We kunnen een nieuwe windmolen missen als kiespijn”, zegt Patrick De Beule.

De filmpjes die Sylvia De Beule, dochter van Patrick, deelde op sociale media tonen duidelijk de impact op de bewoners van Durmen. “Ons huis staat hier al 35 jaar en ook mijn dochter heeft naast ons gebouwd voor de eerste windmolen er stond, maar die mastodont heeft sindsdien een grote impact op ons leven”, vertelt Patrick.

Door de beelden te delen, wil de familie duidelijk aantonen waarom ze het een slecht idee vinden dat Eoly, een dochteronderneming van de Colruyt Group, plannen heeft voor de bouw van een nieuwe windmolen vlakbij.

“Bij helder weer tijdens de wintermaanden hebben we elke dag een klein halfuur last van slagschaduw. Het is om gek van te worden. Je kan het nog het best vergelijken met iemand die tientallen minuten aan een stuk het licht aan- en uit knippert of een constante drup op je hoofd”, zegt Patrick.

Ze vrezen dat de nieuwe windmolen de overlast enkel nog erger zal maken. “Die nieuwe windmolen is nog eens dertig meter hoger dan de andere die hier al in de buurt staan. De kans op slagschaduw neemt dus alleen maar toe.”

Verhuizen is voor de familie De Beule geen optie. “Wij willen niet weg uit Durmen en bovendien heeft mijn dochter haar huis al laten schatten voor én na de komst van de windmolen. De waarde was in één ruk met 7 procent gedaald.”

Samen met de andere buurtbewoners hoopt Patrick een stokje te steken voor de komst van de nieuwe windmolen. “We willen graag de handen in elkaar slaan met de mensen uit het nabijgelegen Grembergen die ook al lang een strijd voeren tegen windmolens. We willen dat onze buurt leefbaar blijft.”