Skatepark in Ter Elst heropent onder toezicht: “Groepstrainingen met 20 personen toegelaten mits voorwaarden” Yannick De Spiegeleir

29 mei 2020

18u18 3 Zele Het gemeentebestuur van Zele laat sinds deze week opnieuw meer sport- en spelactiviteiten toe in sport- en wandelpark Ter Elst. “Het skatepark heropent op maandag, woensdag en vrijdag onder toezicht en met een maximum van 20 personen”, zegt schepen van Sport en Parken Francis De Donder (Leefbaarder Zele).

De Donder is naar eigen zeggen verheugd dat er opnieuw meer gesport kan worden in Ter Elst. “Ik ben zelf opgegroeid in de Tuinwijk. Ter Elst was in mijn jeugdjaren zowat mijn tweede thuis, maar ik heb hier niet zo rustig geweten als de voorbije maanden door de coronamaatregelen”, zegt de schepen.

Sinds begin mei werd het licht al op groen gezet voor tennis, atletiek en petanque, maar sinds deze week zijn er nog extra mogelijkheden. “Om de veiligheid te garanderen, hebben we met het gemeentebestuur enkele regels opgesteld om alles in goede banen te leiden. Het communicatieteam heeft hiervoor duidelijke infoborden opgemaakt”, zegt De Donder.

Het skatepark heropent op maandag, woensdag en vrijdag met een maximum van 20 personen en toezicht door mensen van de sportdienst, de stadswacht en vrijwilligers van jeugdhuis Juvenes. “Ook de politie houdt een oogje in het zeil”, aldus De Donder. “Om ieder voldoende kansen te bieden hebben we tijdssloten opgemaakt en die volgens leeftijd ingedeeld zodat kinderen en jongeren samen met hun leeftijdsgenoten kunnen skaten.”

Reserveren is wel een noodzaak en is mogelijk op werkdagen tussen 10 en 12uur op het nummer 052/45.98.25.

Ook groepstrainingen in open lucht mogen weer doorgaan, maar ook deze vallen alweer onder strikte voorwaarden. “Enkel in clubverband, altijd in aanwezigheid van een coach, met net niet meer dan 20 personen en zonder fysiek contact”, aldus De Donder. “Ondertussen traint basketbalclub BBC Zele terug en vorige week startte ook Judoclub Zele hier zijn buitentraining op, weliswaar beiden zonder fysiek contact te hebben.”