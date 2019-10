Siegfried plant deze winter 4.000 bomen in strijd tegen klimaatopwarming: “Bos creëren waar iedere Zelenaar welkom is” Yannick De Spiegeleir

27 oktober 2019

14u22 0 Zele Op een eigen stuk grond aan de Meerskant in Zele start Siegfried D’heer samen met vrijwilligers binnenkort met de aanplant van een nieuw bos. Zo wil hij zelf een steentje bijdragen in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Siegfried en zijn vrouw Heidi willen niet wachten op de overheid om actie te ondernemen. “De ene ruimt zwerfvuil op, een ander eet minder vlees. Wij hebben zelf beslist dat we op een eigen stuk grond van 80 are (ongeveer anderhalf voetbalveld) een bos gaan aanplanten”, verduidelijkt de Zelenaar. “Oost-Vlaanderen is één van de minst beboste gebieden van ons land. We hebben geen zin om aan de zijlijn te blijven toekijken en daarom willen we graag deze positieve actie ondernemen. Vanuit de overtuiging dat iedereen zijn mogelijkheden maximaal moet inzetten om de leefbaarheid van onze omgeving te verbeteren willen we samen met gelijkgestemden een bos planten voor Zele.”

Het had wat voeten in de aarde voor Siegfried een bosbouwvergunning op zak had, maar intussen is het zover. “We zijn ook aangesloten bij de vzw Bosgroep die boseigenaars begeleidt. Via hen kunnen we subsidies regelen om het plantgoed aan te kopen. Voor het geld hoeven we het dus niet te laten”, zegt Siegfried. “We gaan er een gemengd loofbos van maken met inlandse bomen en wie weet, hier of daar een fruitboompje of notelaar er tussen, dat maakt een bezoek zoveel aangenamer.”

Onder de noemer ‘een bos voor Zele’ wil Siegfried ook andere burgers betrekken bij het project. “We gaan in verschillende fasen in totaal 4.000 bomen planten. Op zaterdag 16 november steken we de spade voor het eerst in de grond. Het zou de bedoeling zijn om dan de zuid en westkant te beplanten met heesters en struiken,een duizendtal in totaal. Gaten boren, planten inzetten en terug vullen… Iedereen die zin heeft mag een handje komen toesteken. Er is iemand al foto’s komen maken met een drone van het gebied en we hebben een schaapherder aangesproken die met zijn dieren zal zorgen voor natuurlijk maaibeheer.”

Siegfried gelooft sterk in de heilzame effecten van het bos dat hij wil omdopen tot ‘Het Groot Legaat’. “Een bos is zoveel meer dan bomen en vogels. Het is een plaats waar mens en natuur elkaar kunnen ontmoeten. De vreugde van een jonge boom te planten en zien opgroeien. Wie zich daar kan in vinden mag graag bij ons aansluiten”, doet Siegfried een oproep.

Meer info op de Facebookpagina ‘Een bos voor Zele’.