Shop&Win-actie 9240.be en Unizo scoort bij Zelenaars Yannick De Spiegeleir

03 juni 2020

15u19 0 Zele Op het Fonteinhof in Zele zijn gisteren de eerste 30 winnaars bekendgemaakt van de Shop&Win-actie die georganiseerd wordt door 9240.be en UNIZO Zele in samenwerking met het gemeentebestuur.

Bij iedere aankoop bij een Zeelse handelaar krijg je een invulformulier dat je in de gele schatkist op het Fonteinhof kunt steken of afgeven aan de handelaar. “De actie is een groot succes. We hebben de bussen regelmatig moeten ledigen omdat ze uitpuilden van de briefjes”, zegt Koen Certyn van UNIZO Zele. “Onze acties krijgen ook navolging in omliggende gemeenten.”

De zelfstandigenorganisaties delen elke twee weken 10 x 30 aankoopbons uit van 100 euro. “Uit alle verzamelde bonnen wordt daarbovenop begin oktober nog een prijzenpot van 10.000 euro verloot”, aldus UNIZO Zele-voorzitter Certyn en 9240.be voorzitter Roderique Coussens.

Schepen van Middenstand Jos Withofs (CD&V) is tevreden. “Door de sterke samenwerking van de middenstandsorganisaties met de gemeente krijgt het ‘Winkelhieren’ in Zele een nooit geziene stimulans waar en de Zeelse shoppers én de Zeelse middenstand wel bij varen.”