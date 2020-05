Schermutseling op Markt snel in de kiem gesmoord dankzij optreden politie Koen Baten

21 mei 2020

20u19 54 Zele Op de Markt in Zele is donderdagnamiddag een kleine schermutseling ontstaan met tientallen allochtonen. Het ging om inwoners uit Zele en Lokeren. De oorzaak van de verhitte discussie zou een probleem geweest zijn dat eerder die ochtend in Lokeren was ontstaan.

Rond 10.30 uur was er een incident in Lokeren met een auto en een manoeuvre. Het kwam toen al even tot een discussie en er werd uitgedaagd naar elkaar toe. Later zakten de personen uit Lokeren af naar de Markt in Zele om daar opnieuw in discussie te gaan met dezelfde personen. Sommigen onder hen zouden stokken bij zich gehad hebben, er vielen ook enkele vuistslagen. Een Zelenaar zag alles gebeuren en verwittigde schepen Francis De Donder (leefbaarder Zele). Hij kwam ook ter plaatse en verwittigde meteen de politie. “Bij aankomst waren de gemoederen al wat bedaard”, zegt de politie. “De problemen zijn inderdaad ontstaan na een eerder dispuut in Lokeren tussen enkele jongeren”, klinkt het. “We hebben niemand opgepakt of een pv opgemaakt omdat er uiteindelijk geen strafbare feiten zijn gepleegd”, aldus de politie. De politie bleef wel waakzaam en kwam ook ‘s avonds nog patrouilleren.