Schepen Bauwens vraagt verbod op transport dieren bij hoge temperaturen Yannick De Spiegeleir

07 augustus 2019

14u24 0 Zele Schepen van Dierenwelzijn Thomas Bauwens (CD&V) heeft Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) gevraagd om de wetgeving rond het transport van dieren bij extreme temperaturen aan te passen. De aanleiding daarvoor zijn de beelden die de dierenrechtenorganisatie Animal Rights maakte bij Porc Meat in Zele.

“Er bestaat momenteel een Europese richtlijn die het transport van dieren verbiedt bij het bereiken van een bepaalde temperatuur”, stelt Thomas Bauwens, schepen van Dierenwelzijn. “Alleen is deze richtlijn nog niet omgezet in Belgische wetgeving. De Nederlandse overheid heeft dit wel al gedaan. Daar is het bijvoorbeeld verboden om dieren te transporteren wanneer de temperatuur hoger is dan 35° C.”

Daarom schreef de Zeelse schepen een brief naar de bevoegde minister. Hiermee hoopt hij dat de Europese richtlijn snel zal worden omgezet in de Belgische wetgeving. “Als gemeente kunnen we niet optreden als de wetgeving niet is aangepast. Eigenaars van weidedieren moeten verplicht beschutting voorzien op hun weiden en de politie kan een proces-verbaal opstellen wanneer huisdieren tijdens een warme dag in de wagen worden achtergelaten, maar commerciële dieren mogen nog steeds getransporteerd worden bij extreme temperaturen. Dat is niet echt op elkaar afgestemd”, besluit Bauwens.