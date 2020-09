Roparunteam schenkt desinfectiezuilen en materiaal aan woonzorgcentrum Koen Baten

09 september 2020

17u53 0 Zele Roparunteam ‘De Moerenlopers' uit Zele hebben opnieuw een schenking gedaan in Zele. Dit keer gaven ze twee desinfectiezuilen en ergotherapeutisch materiaal aan het wzc meander in Zele. Daarvoor gaven ze ook al geld aan twee goede doelen.

De Roparun kon dit jaar niet doorgaan omwille van het coronavirus, daarom besliste het team om het geld aan enkele Zeelse initiatieven te geven. “Als derde doel kozen we voor het wzc meander", zegt Evy Beirnaert. “We hebben hen al een hele tijd geleden deze schenking gedaan, maar door het coronavirus was er geen bezoek mogelijk en konden we nog geen officieel moment houden om de schenking concreet te maken", klinkt het.

Nu het bezoek terug mogelijk is vonden ze het een geschikt moment om even samen te komen. “We zijn blij dat we op deze manier ons steentje hebben kunnen bijdragen in deze crisis", klinkt het.