Roosenboom (Open Vld) stelt sluikstort in Park Peeters aan de kaak Yannick De Spiegeleir

30 december 2019

18u14 0 Zele ‘Verboden de eenderen te voederen’. Zo staat sinds kort te lezen op een bord aan de vijver in Park Peeters. Niet iedereen heeft de boodschap begrepen, want dit weekend werd er broden achtergelaten.

“Alleen met controle en werken met peter- en meterschap kan het bordje resultaat geven”, stelt gemeenteraadslid Geert Roosenboom (Open Vld). “Er is ook een camera in park Peeters.” Schepen van Milieu Francis De Donder (Leefbaarder Zele) stelt dat de dader zijn straf niet zal ontlopen. “De camerabeelden zijn opgevraagd. Ook onze mobiele camera tegen sluikstorters doet zijn werk. Deze wordt sinds drie weken ingezet en we hebben al 9 daders gevat. Zij zullen een GAS-boete krijgen.”