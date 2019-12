Roosenboom (Open Vld) pleit voor extra budget voor jeugdinfrastructuur Yannick De Spiegeleir

27 december 2019

13u49 0 Zele Gemeenteraadslid Geert Roosenboom (Open Vld) pleitte op de jongste gemeenteraad om extra budget vrij te maken voor jeugdinfrastructuur.

“De meerderheid gaat 45 miljoen euro investeren in vastgoed deze legislatuur en slechts een habbekrats in jeugd”, stelt hij. Roosenboom voert een pleidooi voor een 1 euro voor 1 euro systeem waarbij het bestuur per euro investering in infrastructuur 1 euro bijlegt.

Volgens schepen van Jeugd Pieter Herwege (CD&V) is er de afgelopen jaren al geïnvesteerd in de locaties van de verschillende Zeelse jeugdbewegingen. “Bovendien betrekken wij de jeugd wel degelijk actief bij het beleid. Zo heeft de jeugdraad zelf een advies geformuleerd op basis van de meerjarenplanning”, besluit de schepen.