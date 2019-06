Rookontwikkeling aan dakgoot door verfbrander Koen Baten

01 juni 2019

In de Bookmolenstraat in Zele is rond 13.00 uur vanmiddag een kleine brand ontstaan aan de dakgoot van een woning. De woning wordt op dit moment gerenoveerd en de eigenaar was bezig met de verf af te branden van de dakgoot. De bewoner merkte plots op dat er rook uit de dakgoot kwam en verwittigde de brandweer. “Er was een korte rookontwikkeling en vlammen te zien, maar onze brandweerlui konden het vuur snel blussen", aldus officier Tijs Dauwe. “We hebben daarna de dakgoot opengebroken om zeker te zijn dat het vuur niet opnieuw zou aangroeien", klinkt het. Bij de brand vielen geen gewonden en de schade bleef beperkt tot de dakgoot.