Rode Kruis geeft tips voor eerste hulp bij ernstige (of lichte) verslikking

Bij een verslikking komt een voorwerp, voedsel of drank terecht in de luchtweg. Gelukkig lost ons lichaam het probleem meestal zelf op. Door even flink te hoesten wordt het voorwerp verwijderd. Soms is de toestand echter ernstig: een brok voedsel of een voorwerp kan de luchtweg helemaal afsluiten. Ademen wordt dan heel moeilijk of zelfs onmogelijk. Dit is een levensbedreigende situatie die onmiddellijke actie vereist.

Wordt je geconfronteerd met een lichte verslikking? “Moedig het slachtoffer aan om te hoesten. Blijf bij hem tot hij opnieuw normaal ademt”, klinkt het. Een overzicht van de symptomen van een ernstige verslikking: het slachtoffer kan niet praten, hoesten, huilen of ademen, hij maakt hoestbewegingen zonder geluid en het hoofd kan blauw worden.

“Ga na wat er mis is en bel 112 als het slachtoffer het bewustzijn verliest”, raadt het Rode Kruis aan. “Leg hem voorzichtig op de grond. Start de reanimatie. Ga naar een arts als hij: blijft hoesten; moeilijk kan slikken; het gevoel heeft dat er iets in zijn keel zit, buikstoten kreeg.”

Sla tot vijf keer op de rug: sla met de hiel van je hand tussen de schouderbladen. Bij een baby: leg de baby op zijn buik op je onderarm. Ondersteun zijn onderkaak met je hand. Sla met de hiel van je hand tussen de schouderbladen. Hebben de rugslagen niet geholpen? Geef dan tot vijf buikstoten: laat hem voorover leunen. Plaats een vuist op het bovenste deel van de buik. Trek met je andere hand de vuist krachtig naar jezelf en naar boven toe.

Verslikking bij een baby

Leg de baby op zijn rug op je onderarm met zijn hoofdje naar beneden. Ondersteun het hoofdje met je hand. Plaats twee vingers in het midden van de borstkas. Duw de borstkas een derde van haar diepte in (4 centimeter).

Is het probleem nog steeds niet opgelost? Blijf vijf rugslagen afwisselen met vijf buikstoten.