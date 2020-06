Restaurant Fleur de Lin pakt uit met ‘coronaproof’ zomerconcept: “We halen Ibiza naar Zele” Yannick De Spiegeleir

03 juni 2020

17u52 0 Zele Als de horeca volgende week maandag terug de deuren mag openen zijn ze bij Fleur de Lin in Zele tot in de puntjes voorbereid. Chef Lode De Roover en zijn echtgenote Barbara Dhondt verhuizen hun zaak deze zomer naar hun parking voor ‘FDL Summer edition’. “We willen onze gasten in een ontspannen sfeer die doet denken aan Ibiza.”

Lode De Roover droomde naar eigen zeggen al langer om met zijn team van Fleur de Lin te gaan koken op Ibiza. Door de uitbraak van het coronavirus verdwenen die plannen naar de koelkast, maar de Zeelse chef zag ook een opportuniteit in de gezondheidscrisis.

“Als wij niet naar Ibiza kunnen gaan, halen we Ibiza wel naar hier”, zegt De Roover. Op de parking die het restaurant deelt met een artsen- en tandartsenpraktijk zijn de tenten in volle opbouw. “De parking verhuist naar het terrein hiernaast. We hebben de ruimte hier ter beschikking en daar willen we gebruik van maken. In dit concept is er plaats voor 50 a 60 gasten. Even veel als we er binnen zouden kunnen ontvangen.”

Vakantiegevoel

Het concept staat al volledig op poten. “We gaan voor een menu met 20 kleine gerechtjes die voortborduren op de huisstijl van Fleur de Lin. Met grote werfdoeken in de stijl van Ibiza, planten en muziek die mensen in de juiste stemming brengt, willen we onze gasten ontspannen en de stress wegnemen. Mensen in de watten leggen, blijft ook in coronatijden, een erezaak voor Fleur de Lin. We willen hier een vakantiegevoel creëren Voor als het wat frisser wordt, hebben we terrasverwarmers voorzien én dekentjes die onze gasten voor 5 euro mee naar huis kunnen nemen”, verduidelijkt De Roover. “We gaan figuurlijk ook dicht bij de mensen komen, want zij zullen kunnen zien wat we bereiden voor hen. Met mini-postkaartjes bezorgen we hen tekst en uitleg bij elk gerechtje.”

Fleur de Lin heropent de deuren op maandag 8 juni voor de nocturne van FDL Summer Edition. Reserveren is mogelijk vanaf donderdag 4 juni. “Afgezien van de nocturne zullen we wekelijks de deuren openen van woensdag tot en met zondag.” Voor een 20-gangenmenu betaal je 89 euro per persoon, voor 14 gerechtjes tel je 72 euro neer. “Onze afhaalservice was een groot succes. We zijn onze klanten dankbaar dat ze er massaal gebruik van hebben gemaakt. Al gaat er niks boven blije gezichten die genieten van de gerechten die je op tafel zet. Die contacten heb ik gemist. Ik kijk enorm uit naar volgende week”, aldus De Roover.