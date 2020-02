Regisseurs Adil en Bilall rijden rond met Land Rover uit garage in Zele Koen Baten

04 februari 2020

17u57 0 Zele Hoog bezoek dinsdag bij garagehouder Szrek op het Wijnveld in Zele. Niemand minder dan Adil El Arbi en Bilall Fallah kwamen er een gloednieuwe Range Rover ophalen om de komende maanden mee rond te touren in België. Beide heren waren alvast erg tevreden met hun wagen. “Nu voelen we ons echt bad boys", klinkt het bij de regisseurs.

Vier maanden lang zullen Adil en Bilall met de Range Rover van bij garage Szrek rondrijden. De deal kwam er na een contact met de garagehouder en de manager van het regisseursduo. “De manager nam contact met mij op om te zien of we een deal konden maken voor de maanden dat ze hier in België aanwezig zijn", zegt eigenaar Pascal Szrek.

De deal was snel geklonken, maar binnenkort krijgt de wagen nog een echte Bad Boys-look. “We hebben ook nog bestickering voor de wagen, maar deze is nog niet toegekomen. We willen er nog stickers op hangen met kogelgaten in, zodat het een echte Bad Boys-wagen wordt", aldus Pascal.

“We zijn enorme fan van Range Rover”, zeggen Adil en Bilall. Het is een ontzettend coole wagen en ik denk dat we ons allebei echt wel een Bad Boy gaan voelen in deze auto”, klinkt het. Het duo is zo trots op hun wagen dat ze meteen een filmpje maakten om het naar Will Smith te sturen. “De eerste rit is nu naar huis in Antwerpen, maar er komen zeker nog heel wat ritten aan", klinkt het.

Zelf zullen ze niet met de wagen rijden, maar wel de vader van Adil. Adil heeft namelijk nog geen rijbewijs. “Als ik deze wagen zie heb ik wel zin om het te halen, maar ik denk dat het toch nog een jaar of twintig gaat duren", lacht hij.

Voor de regisseurs gaat het intussen ook bijzonder hard, want hun gloednieuwe film Bad Boys for Life is een groot succes. En ook in de toekomst volgen er zeker nog projecten. “We kunnen hier nu nog niets over zeggen, maar er komt zeker nog wat aan”, aldus Adil en Bilal.