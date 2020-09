RECENSIE: Loods 35 (***), Amerikaanse barbecuegerechten met zicht op de Schelde

Zele

In de Dijkstraat in Zele kan je sinds deze zomer genieten van vlees- en visgerechten die rechtstreeks van de barbecue op je bord belanden. Genieten van Amerikaanse grillspecialiteiten zonder dat je daarvoor de oceaan hoeft over te steken: dat is het uitgangspunt van de keuken van LOODS 35. De hartelijke bediening en het prachtige uitzicht op de Schelde zijn mooie troeven voor de nieuwe zaak. Meer recensies lees je hier