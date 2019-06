RBS Radio zendt uit vanop twee locaties tijdens Roparun Yannick De Spiegeleir

07 juni 2019

17u43 0 Zele Lokale radiozender RBS RADIO zal met Pinksterzondag zijn mobiele studio weer opstellen aan GC De Wiek, het cultureel centrum. Voor de eerste keer zal er ook uitgezonden worden vanuit de nieuwe vaste studio in sporthal de Zeven.

Het is al enkele jaren een traditie dat de limoengroene radiocaravan aan het gemeenschapscentrum De Wiek wordt opgesteld naar aanleiding van Roparun maar dit jaar wordt de setting net iets anders.

Met het in gebruik nemen van de nieuwe studio in Sporthal de 7 komt er een opportuniteit waarbij zowel vanuit de studio uitgezonden wordt als vanop locatie. De radiocaravan blijft dus thuis maar een tweede radioteam zal dit jaar in de foyer van De Wiek een kleine radiostudio opbouwen en vanuit het gemeenschapscentrum enkele interviews doen waarbij er telkens zal heen en weer geschakeld worden tussen de mobiele setup en de vaste studio. “We doen hiermee een try-out om dit ook door te trekken naar andere en nieuwe evenementen”, zegt Dirk Roels van RBS Radio.

Wil je ook de mobiele studio boeken op uw evenenement, dan neem je contact op met helemaalregionaal@rbs-radio.be