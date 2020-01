Programmeerworkshops CoderDojo nemen vliegende start: “Veel interesse bij Zeelse jeugd” Yannick De Spiegeleir

22 januari 2020

13u04 0 Zele Afgelopen zaterdag nam de nieuwe Zeelse CoderDojo een vliegende start met twintig kinderen en tien enthousiaste vrijwilligers. CoderDojo is de plaats waar jongeren zich één keer per maand digitaal kunnen uitleven.

De deelnemers leefden zich uit door hun eigen geheime chatcomputer te bouwen, een eigen videospel te ontwikkelen of een hele heksenwereld te programmeren.

Jongeren leren in deze gedigitaliseerde maatschappij al snel omgaan met de nieuwste smartphone, tablet of welke andere technologie dan ook. Binnen CoderDojo leren ze ook bijvoorbeeld met welke logica hun favoriete videogame is opgebouwd. Door jongeren van zeven tot zeventien vertrouwd te maken met programmeren, worden hen bredere inzichten gegeven in deze technologiëen.

In totaal hebben bijna twintig vrijwilligers zich al aangemeld om de Zeelse jongeren wegwijs te maken in alle facetten van het programmeren in een informele, sociale en creatieve omgeving. Niet alleen de deelnemers leren bij, maar ook de vrijwilligers kunnen zich uitleven. Zo werden er al plannen gesmeed om drones te programmeren, Rubiks-kubussen op te lossen met Lego Mindstorms en een ontvoerde microbot opnieuw op te sporen.

Afgelopen zaterdag werd de aftrap gegeven met de allereerste sessie. “Dat er in Zele heel wat interesse is, mag blijken uit de vele inschrijvingen. Niet alleen waren de beschikbare plaatsen onmiddellijk volzet, er stonden maar liefst 25 kinderen nog ingeschreven op de wachtlijst”, blikt schepen van Informatica en Bibliotheek Thomas Bauwens (CD&V) terug.

Geïnteresseerde jongeren die geen plaats wisten te bemachtigen voor de eerste sessie, krijgen later nog een nieuwe kans. “Na iedere sessie wordt de volgende inschrijvingslink pas vrijgegeven en kunnen geïnteresseerden zich daarvoor inschrijven.” besluit Thomas Bauwens.

Meer info kan je vinden via de Facebookpagina van CoderDojo Zele. Een overzicht van alle nabije Dojo’s kan je vinden via www.coderdojobelgium.be/nl/praktisch/inschrijven.

De sessies gaan steeds door in de bib, Lokerenbaan 41, 9240 Zele en op volgende data: 15 februari, 21 maart, 25 april, 16 mei en 20 juni, telkens van 09.30 uur tot 12.30 uur.