Proces-verbaal voor café in Zele dat opent ondanks verbod: “Ik doe er mijn boekhouding, maar ontvang geen klanten” Koen Baten

26 maart 2020

14u57 1 Zele Café Trapkes Op aan de Kouterbaan in Zele heeft volgens verschillende getuigen al meermaals zijn deuren geopend en klanten ontvangen. De politie werd al enkele keren verwittigd en bevestigt dat een proces-verbaal tegen het café werd opgesteld. “Ik woon vlak bij het café en ga er af en toe mijn boekhouding doen, maar ik ontvang geen klanten", zegt uitbater Marino Roosendans.

Enkele omwonenden merkten op dat het café al enkele keren open was en dat er beweging was. “Ik heb zelfs gezien dat klanten naar buiten kwamen om een sigaret te roken en dat er binnen overal licht brandde", klinkt het. De getuigen willen zeker geen heksenjacht openen op de cafés. “Het is nu eenmaal opgelegd en het is jammer dat sommige zaken deze regel toch overtreden. Iedereen moet gelijk voor de wet zijn en de regels respecteren", klinkt het. De getuigen verwittigden ook schepen Francis De Donder die ook ter plaatse kwam en kon vaststellen dat er volk aanwezig was in de zaak.

Ook donderdag zouden er opnieuw mensen aanwezig geweest zijn in het café. De politie is op de hoogte. De eigenaar van het café verdedigt zich en benadrukt dat hij zeker niet open gaat voor klanten. “De persoon die er vanochtend (donderdag, red.) geweest is kwam iets brengen bij mij in mijn zaak. we zijn dan even blijven praten, maar ik ontvang helemaal geen klanten”, klinkt het. “Ik wil mij perfect aan de regels houden. Ik maak ook gebruik van de premie, waarom zou ik dan in godsnaam voor tien euro mijn zaak open doen. Ik vind het jammer dat dit allemaal naar buiten is gekomen”, zegt Marino. “Ik wil helemaal geen fout beeld geven naar de maatschappij en de opgelegde maatregelen respecteren."

Burgemeester Hans Knop laat weten dat er tot nu toe nauwelijks overtredingen waren in zijn gemeente. “Er is er eentje geweest. De politie volgt dit nauwgezet op en heeft passend ingegrepen, maar we zien dat de horecazaken zich strikt houden aan de maatregelen. Daar zijn we alleen maar tevreden mee”, besluit Knop.