Politiezones houden samen met federale politie, douane en belastingdienst grote controle aan op- en afrittencomplex E17 Koen Baten

17 december 2019

15u48 50 Zele De politiezones Berlare/Zele en Lokeren hebben dinsdag samen met de Federale wegpolitie, de douane en de belastingdienst een grote controle op Europalaan in Zele gehouden, ter hoogte van het op- en afrittencomplex. “We hebben de handen in elkaar geslagen om samen op een van de drukste punten een grootscheepse controle te houden in beide richtingen”, zegt Johan De Bruycker van de politiezone Berlare/Zele.

De controle begon ‘s ochtends rond 10 uur en duurde tot 18 uur ‘s avonds. Op dat punt passeert er dagelijks heel wat verkeer, maar controles gebeuren er niet vaak. “Het is de eerste keer dat we zo’n grote controle doen op dit punt waarbij iedereen aanwezig is en je werkelijk op alles gecontroleerd kan worden”, aldus Johan De Bruycker van de politiezone Berlare/Zele. “We wilden geen bandwerk doen, maar wel kwalitatieve en grondige controles van de bestuurders die we aan de kant zetten.”

De steun van alle diensten aan deze actie is zeer belangrijk. “We controleren op alcoholgebruik, de benzine, papieren, rij- en rusttijden enzovoort”, klinkt het. In totaal werkte 35 man mee aan de controle, die in beide rijrichtingen gebeurde. “We willen vooral een ontradend effect geven aan de bestuurders die toch de regels willen verbreken”, klinkt het.