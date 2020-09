Politiezone vat twee laagvliegers die respectievelijk 170 en 200 kilometer per uur reden Koen Baten

05 september 2020

14u02 0 Zele De lokale politie van Berlare/Zele heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een verkeersveilige nacht gehouden op hun grondgebied. Hierbij werden twee laagvliegers gevat en hun rijbewijs meteen ingeleverd. Beide bestuurders haalden hallucinante snelheden.

De eerste feiten speelden zich af op de Keltenlaan in Zele. De straat staat er om bekend dat er enorm hard gereden durft worden. De politie kliste daar een voertuig die met een snelheid van 170 kilometer per uur reed. Zijn rijbewijs werd meteen 15 dagen ingetrokken en het parket zal verder gevolg geven aan deze zaak.

Even later volgde de politie opnieuw een bestuurder vanop de N47 richting de E17. Daar werden snelheden gehaald tot en met 200 kilometer per uur. Ook deze bestuurder werd aan de kant gezet en zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken.

Tot slot vatte de politie ook nog iemand die door het rood licht reed nadat hij gas bijgegeven had toen het licht op oranje sprong. Hij kreeg een onmiddellijke inning.