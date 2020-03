Politiezone Berlare/Zele voert controles op coronamaatregelen op Koen Baten

27 maart 2020

09u54 3 Zele De politiezone Berlare/Zele heeft zoals beloofd een versnelling hoger geschakeld in het controleren op de maatregelen tegen het coronavirus. Donderdag werden al meteen enkele overtredingen vastgesteld.

Er waren onder meer samenscholingen in de Driesstraat en Huivelde in Zele, en in Sluis in Berlare. Ook bij de controles op niet-essentiële verplaatsingen werden zeven personen betrapt in overtreding. Zij kregen allemaal een proces-verbaal.

Er werd ook gecontroleerd op de verkeersveiligheid. Een bestuurder droeg zijn gordel niet, een andere bleek onder invloed van alcohol. Tot slot reed er ook nog iemand rond zonder verzekering.