Politierechter toont zich mild voor bestuurder die onder invloed twee gevels van woningen beschadigde met zware Mercedes Koen Baten

22 mei 2020

14u15 1 Zele Zelenaar Hassan H. (32) moest zich vrijdagochtend in de politierechtbank in Dendermonde verantwoorden nadat hij op 14 april 2019 een zwaar ongeval veroorzaakte met zijn Mercedes 300G. Op de beruchte Lokerenbaan in Zele ging de man uit de bocht ramde hij een woning. Ook een tweede woning liep zware schade op. H. zelf was opvallend stil tijdens de behandeling van zijn zaak.

Het zware ongeval gebeurde om 4.45 uur ‘s ochtends. H. zat toen achter het stuur van de zware SUV en reed in de richting van Lokeren. In een flauwe bocht aan een vluchtheuvel ging het mis. De man verloor de controle over het stuur en ramde de gevel van een woning. Zijn wagen kantelde en knalde daarna nog tegen een tweede woning. De Mercedes kwam op de kant terecht in het midden van de rijbaan. Alle inzittenden raakten gewond.

Op het moment van de feiten had hij ook enkele Raki’s gedronken en reed hij mogelijks te snel. Volgens zijn advocaat speelde de gladheid die nacht zeker een rol. “Het vriest niet vaak meer, maar rond die periode in april was er een nacht dat het had gevroren en dat het ook bijzonder glad was op de weg”, aldus zijn raadsman. “Hij reed op dat moment met een Mercedes 300G die hij niet echt gewoon is. Dit is een tank op de weg en kan heel wat schade aanrichten natuurlijk.”

‘Geen sprake van overdreven snelheid’

Volgens de advocaat van H. was er geen sprake van overdreven snelheid op het moment van het ongeval. “Hier wordt in het politiedossier ook geen enkele melding van gemaakt. Het gaat hier om een verkeerde inschatting waarbij de gevolgen uiteraard zeer erg waren.”

De brandweer van Zele moest ter plaatse komen om een woning, waarvan de helft van de muur volledig weg was, te stutten. Gelukkig raakte de bewoner zelf niet gewond. “Mijn cliënt is zeker geen ‘verkeershooligan’. Hij beseft dat wat hij gedaan heeft zeker niet door de beugel kan en heeft ook ontzettend veel spijt. Gelukkig is iedereen ongedeerd gebleven en vielen er geen slachtoffers.”

Milde straf

H. zelf was bijzonder stil tijdens de behandeling van zijn zaak en wilde ook achteraf niets meer toevoegen aan het pleidooi van zijn advocaat. Politierechter Peter D’Hondt toonde zich opvallend mild en gaf de man een geldboete van 1.600 euro waarvan 400 euro met uitstel. Hij kreeg ook 30 dagen rijverbod. Een alcoholslot was volgens de rechter niet nodig.

De Lokerenbaan in Zele staat al langer bekend als een gevaarlijk punt in de gemeente. Na dit ongeval werden er gesprekken en plannen opgestart om de veiligheid in de straat te verhogen om dit soort ongevallen in de toekomst te kunnen vermijden. Wanneer er wijzigingen zullen gebeuren, is nog niet duidelijk.