Politierechter maakt komaf met beklaagde van bekende zigeunerfamilie: vijf jaar cel en levenslang rijongeschikt Koen Baten

07 februari 2020

15u26 0 Zele Politierechter Peter D’Hondt heeft een einde gemaakt aan de rijkgevulde carrière van Samuel M. De hele familie uit Zele verscheen al meerdere keren in de rechtbank en ook Samuel heeft al 33 veroordelingen achter zijn naam staan. Hij kreeg vrijdagochtend prompt vijf jaar cel. “Het moet gedaan zijn met dit soort gedrag op de weg te blijven toestaan”, aldus D’Hondt.

De feiten waren opnieuw bijzonder hallucinant. “Na een caféruzie vertrok de beklaagde met gierende banden en werd hij opgemerkt door de politie”, aldus het Openbaar Ministerie. “Hij zwalpt over de weg en de politie slaagt er in hem aan de kant te zetten. Net op dat moment vlucht hij opnieuw weg. Wanneer het even verderop echt gedaan is, kan hij amper nog op zijn benen staan.” Samuel M. stuurde ook al tijdens een rijverbod en moest nog examens afleggen alvorens hij terug mocht rijden. “Dit is allemaal niet gebeurd”, besloot het OM.

De beklaagde zelf kwam niet opdagen. Zijn advocaat vroeg om geen gevangenisstraf op te leggen. “Het gaat hier tenslotte maar om enkele verkeersovertredingen, en geen andere feiten die correctioneel moeten voorkomen”, aldus zijn raadsman. Politierechter Peter D’Hondt kon zich daar absoluut niet in vinden. “Terrorisme vind je veel meer op de weg dan op eender welke andere plaats”, klonk het. “Jaarlijks vallen er nog altijd 600 doden in het verkeer, maar dat wil men niet begrijpen”, klonk het fel.

Het verdict was dan ook duidelijk. De man kreeg een gevangenisstraf van vijf jaar opgelegd. Hij zal ook een boete moeten ophoesten van 16.800 euro. Hij werd ook levenslang rijongeschikt verklaard. De wagen kon de politierechter niet verbeurd verklaren. “Deze staat immers ingeschreven op de naam van een meisje van dertien jaar die al vier Mercedessen heeft, maar dat kan nog altijd volgens de wet”, klonk het schertsend. Omdat Samuel M. niet aanwezig was in de rechtbank vroeg de politierechter ook om de onmiddellijke aanhouding. “Gelet op de grote kans op recidive”, aldus D’Hondt.